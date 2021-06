Foto: Henrik J. Henriksen A-magasinet Matskolen Prøvd heirloom-tomater? Gjør det! Tomater får du hele året, men det er nå de smaker av sol. Her finner du fire oppskrifter på friske tomatsalater.

37 minutter siden

I dag er det nesten utenkelig med en sommer uten tomater. De er blitt selve symbolet på sommervarme. Lukk øynene. Kan du kjenne lukten av solvarm tomatstilk i nesen eller kjenne den faste, tørre og varme fruktkroppen i hånden? De fleste av oss høster tomater på super'n, men det er ingen skam.

Nå kommer alle variantene som vokser best i sommerhalvåret, og da er tiden inne for å lage retter med tomat i hovedrollen. Alene, med ferskt, lyst brød med sprø skorpe eller som tilbehør til enhver sommerrett. Ikke minst til grillmat.

Her er et knippe av mine tomatsalater: fra den banalt enkle med basilikum til de mer solide, som fungerer som en lunsjrett alene eller ved siden av noe kraftig og saftig fra glørne. Den siste, den levantiske fattouchen, er vel knapt en tomatsalat, men reddik, agurk og tomat i skjønn, sprø og saftig forening er sommer for meg.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn