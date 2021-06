A-magasinet Siste ord Synet av pulsklokken på armen din gjør meg nervøs Synet av pulsklokken på armen din gjør meg nervøs.

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

Lars Fiske Illustratør

6 minutter siden

Det går et moderne spøkelse gjennom verden. Det er illusjonen om full kontroll.

Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er kommet til bokstaven K for Kontrollfølelsen. Som stat, politikk og psykologi er vi nå så opptatt av kontroll at vi har mistet kontrollen over behovet for å ha kontroll.

Synet av store pulsklokker på barns, gravides, småbarnsforeldres, ja, faktisk på alles håndledd, gjør meg nervøs. Vi søker kontroll på alle arenaer: fødsel, barndom, utdannelse, helse, døden, arbeidslivet, naturen, økonomien – og ikke minst selvkontroll.

Det finnes mange metoder: planer, regler, lover, prosedyrer, manualer, retningslinjer, parametere, effektivisering, budsjetter, regnskap, sanksjoner, straff, belønning, farmaka, overvåking, kameraer, dokumentasjon, veiing, dietter, spørreskjemaer, sjekklister, rapporter, selvrapportering – og mye mer. Ikke bare blir vi monitorert, vi monitorerer også oss selv, som med pulsklokkene.

