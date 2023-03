Ingen ante at mannen som var julenisse forgrep seg på seks av barna på gården. Først 19 år senere fortalte Per Arvid Håkonsen hva han gjorde. Det ingen snakket om

Per Arvid Håkonsen var seks år. Han husker at de gikk sammen opp trappen i det tomme huset og videre inn på soverommet. Han husker det brune gulvteppet og solen som kastet lyse striper gjennom vinduet. Aller best husker han det mannen sa til ham etterpå, da alt var over:

«Du må love å ikke si det til noen.»