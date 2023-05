A-magasinet Portrettet Saher Sourouri: – Grotesk. Deprimerende. Fattig. Hvis arkitekturopprører Saher Sourouri fikk rive én bygning i Norge, er han ikke i tvil om hvilken han ville ha valgt.

12.05.2023 10:44

Og det er ikke Indekshuset i Oslo. Selv om den grå betongkolossen blokkerer hele utsikten fra kontoret hans ved Solli plass. Når talsmannen for Arkitekturopprøret ser rett frem, fyller den åtte etasjer høye sidefløyen i rastrert betong utsynet hans fra kant til kant. Velger han å dreie hodet svakt mot venstre, kan han i stedet stirre på høyblokken i samme materiale, oppført i 1964 og belønnet med den høythengende prisen Betongtavlen for fremragende betongarkitektur. En juvel for alle som er glad i brutalistisk byggekunst, en 17 etasjers torn i øyet på dem som ikke kan fordra det.

– Nå har jeg hatt kontor ved siden av denne bygningen i 12 år. Man blir jo herdet på et vis. Hjernen lærer seg å filtrere den ut.