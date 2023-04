Psykolog Frode Thuen: Relasjoner i klimaskvis

For å bidra til et bedre klima, reiser de mye mindre enn planlagt. Men hun er litt misunnelig på vennene som fortsetter som før.

21.04.2023 15:35

Jeg har et dilemma som plager meg. Eller egentlig to. Mannen min og jeg har et godt ekteskap. Og vi har tre voksne barn, som har flyttet ut. En gang tenkte vi at når den tiden kom, skulle vi nyte livet og reise en del.

Vi sitter godt i det økonomisk. Men på få år har bevisstheten rundt klima og forbruk endret måten vi tenker på – og til dels også måten vi lever på. Dette er vi innforstått med er nødvendig, ikke minst blir vi stadig oppdatert gjennom barna våre. De er svært bevisst på utviklingen. De er opptatt av at alle må tenke på hvordan vi kan redusere forbruk og leve slik at vi «gjør minst mulig skade».

Vi har blant annet valgt å redusere kjøttspising til et minimum, fordi vi vet at det er en av klimaverstingene, og vi har en langt høyere terskel enn tidligere for å sette oss i et fly. Alt for å bidra til at barn – og kommende barnebarn – skal ha en klode som forhåpentlig kan være levelig.

Vi innser selvsagt at vårt bidrag alene ikke utgjør noen stor forskjell, men samtidig tenker vi at det er egoistisk ikke å gjøre «så mye man kan». Som Thomas Hylland Eriksen skriver: Mennesket har aldri levd så lenge, men tenkt så kort som det gjør i dag. Så vi ønsker å tenke lenger og mener at det er feil ikke å ta noen grep. Det har også barna sagt tydelig til oss. Og vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å ta hensyn til deres fremtid – som også inkluderer fremtiden til våre venners barn og alle barn i hele verden. Vi er alle på samme klode.

Les Frode Thuens svar lenger ned: