Professor Frode Thuen: Hun har fått kalde føtter

De skal snart gifte seg, men nå lurer hun på om han er den rette likevel. Hun har jo aldri vært stormforelsket i ham.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

1. nov. 2022 20:16 Sist oppdatert 13 minutter siden

Jeg er en kvinne i etableringsfasen, som i utgangspunktet skal gifte meg neste år. Forloveden min og jeg møttes i studietiden, og hittil har jeg tenkt på bryllupet kun som en formalisering av noe selvsagt: Nå blir det meg og ham. Men det forestående bryllupet har fått meg til å tenke: Er han virkelig livspartneren min?

Forholdet har fungert godt fordi vi er bestevenner. Det er et likestilt og trygt forhold som gir meg mye frihet. Vi krangler lite, vi har sex og iblant god sex. Han kan bli en glimrende far, og går godt overens med familien. Men nå har det gått opp for meg at jeg aldri egentlig har vært stormforelsket i ham.

Jeg har en typisk åpen og lettsjarmert personlighet, jeg har ofte et godt øye til en eller annen kollega og fantaserer ofte om andre menn. Sånn har det alltid vært: Småforelskelsene kommer og går, mens jeg holder meg i skinnet.

