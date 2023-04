A-magasinet Portrettet Dødens influencer

Han forteller om død og fordervelse. Om likstell, sminke og skikk og bruk i begravelser. Ungdommene på Tiktok svarer med en sverm av hjerter.

03.04.2023 12:26

Vi har ord som pakker inn ubehaget. «Krevende», kan Tor-Håkon Gabriel Håvardsen si. «En utfordrende henting.» Men det finnes jo andre, mer konkrete ord. Hjernemasse på stuebordet. Mark under øyenlokket. Fluer som knatrer under skosålene. Kropper som går i oppløsning, væske som lekker utover gulvet når du løfter, høreapparatet som dingler i gardinen etter et skudd som gjorde ende på alt.

Har du valgt å åpne en av bøkene til begravelsesagent, Tiktok-stjerne og forfatter Håvardsen, er det bare å stålsette seg.