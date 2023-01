Kraftige blødninger, nattesvette og smerter. Men legene fant ikke noe galt med Charlotte Einarsen Landaas. Til slutt spredte kreften seg. Til hjertet. A-magasinet Kvinnehelse Kreft i hjertet

18.01.2023 12:07 Oppdatert 19.01.2023 10:31

Vonde ting har en tendens til å komme snikende, og hos Charlotte Einarsen Landaas startet det forsiktig, med blødninger fra underlivet i 2017. Med tiden ble det verre. Den unge Bodø-kvinnen jobbet i fiskeindustrien, i en lys kjeledress. Én gang merket hun at blodet hadde rent ned til anklene.

«Dette er veldig, veldig rart. Ingen blør så mye», tenkte Charlottes bestevenninne, Ida Andorsen, som da var midt i en sykepleierutdanning.

De to ble kjent da Ida flyttet fra Narvik til Bodø i 2015. De begynte å spille squash. Jobbet ofte de samme ekstravaktene i matbutikken på Coop. Der, i fruktdisken, hadde de samtaler som gjorde Ida enda mer sikker på dette var i ferd med å bli et unikt vennskap.

– Vi var som søstre. Uadskillelige. Vi snakket om alt og kjente hverandres hemmeligheter, sier Andorsen.

Det viktige sykehusbesøket

Venninnen visste om sykehusbesøket Charlotte Einarsen Landaas skulle på tirsdag 18. juni 2019. 24 år gamle Charlotte hadde timeavtale på gynekologisk poliklinikk ved Nordlandssykehuset for å sette inn en spiral. Samtidig ville hun fortelle om blødningene og be om en celleprøve.

– Før spiralen skulle settes inn, ble jeg sjekket med ultralyd. De sa at alt så bra ut. Jeg spurte om en celleprøve. Legen sa at jeg blødde så mye at det kunne vi ikke gjøre. Det burde gjøres når blødningen hadde stanset, sa Charlotte da A-magasinet snakket med henne på telefon en augustdag i 2021.

Hun ville fortelle fordi hun kanskje kunne gjøre noen oppmerksom på symptomene. I beste fall kunne hennes historie gjøre det enklere å bli grundig sjekket.

