Vinskolen: Det engelske paradoks

Jasså? Du trodde det var franskmennene som oppfant musserende vin?

Ah, som vi elsker myten om det ensomme geniet! Eureka-opplevelsene. Gjennombruddet! Kanskje er det derfor historien om benediktiner-munken Dom Pérignon (1639–1715) står så sterkt i bevisstheten hos mange av dere. Han har fått æren av å ha oppfunnet bobler i klosterkjelleren i Hautvillers i Frankrike. Er det greit om vi pirker litt borti den historien?

For det første er nesten alle oppfinnelser evolusjon fremfor plutselig idé, som dem Petter Smart i barndommens Donald-blader ofte kom opp med. For det andre må mange strukturer være på plass, som handler om teknologi, politikk og ikke minst økonomi.

Møt engelskmannen Kenelm Digby! Han var et sant renessansemenneske. Levde fra 1603 til 1665 og var sjøfarer, botaniker, astrolog, katolikk og intellektuell. Midt i alt dette rakk han å skrive en kokebok. Digby elsket vin. Men han erfarte at den for ofte endte som eddik. Digby var ledende i å utvikle den moderne vinflasken, laget av sterkere glass. Ved å gjøre glasset grønt eller brunt beskyttet de vinen mot ødeleggende sollys. Og jeg skulle ønske jeg her kunne komme trekkende med en magisk historie om øyeblikket han så den første flasken som i et syn. Men han var selvsagt ikke alene.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.