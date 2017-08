Hvor er Norges vakreste sti eller vandrerute? Det prøver vi å kartlegge nå, vi som går for å stagge galskapen innabords.

Vi lanserer «sti-konkurransen» med et forslag: fra Eggum til Unstad på Vestvågøy i Lofoten er Norges vakreste sti. Når det er overskyet rundt fjellene midt på øyene, er det ofte blå himmel her ute. Er det sol, bør man gå her om natten for å oppleve midnattssol på sitt mest intense.