Rendalen er min barndoms idylliserte sted. Men noe er underlig. Jeg var så liten da jeg dro, at jeg ikke husker noe som helst. Jeg lener meg mot minnene, men har ingen. I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg kommet til bokstaven N. Det er N for Nostalgi.

Nostalgien er ikke lenger hva den var.