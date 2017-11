Det var den fineste dagen i ferien. Fem glade kompiser i 20-årene på guttetur på den greske ferieøya Kos, sol og høy stemning. De leide scootere, kjørte rundt på øya, oppdaget en paradisstrand. Solvarme og høye på livet satte de seg på uteserveringen i stambaren om kvelden 21. juli, bestilte drinker og skålte.

Plutselig begynte asfalten å skjelve, grunnen ble som gelé. «Jordskjelv!» brølte noen. Kompisene så andre etasje i barbygningen komme mot seg, og løp mot et gjerde. To av dem kom seg over, men idet Martin Bakkejord Skolbekken skulle klatre over, ble han sittende fast. Murveggen i baren falt over ham. Bestekompisen Sebastian Wang (22) var rett ved siden av, strakte ut en hånd og dro ham opp.