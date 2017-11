Fem unike platelanseringer

På midten av 2000-tallet var Radiohead verdens største band uten platekontrakt, selv om alle visste at et nytt album var under innspilling. 1. oktober skrev gitarist Jonny Greenwood plutselig på bandets blogg at In Rainbows skulle komme ut om ti dager, og la ved link til en nettside der albumet kunne bestilles for den prisen fansen selv ville betale, fra 0 pund til uendelig. Ingen hadde gjort noe lignende før.

Linken lå der i to måneder, og selv om tallet ikke er bekreftet, skal albumet ha solgt 1,2 millioner digitale eksemplarer før det ble fysisk tilgjengelig i desember.