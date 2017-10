Arter i naturen forsvinner i alarmerende hastighet. Det vil artsjegerne gjøre noe med.

Hva var det Hanna sa litt lenger ned i åssiden, da vi snakket om friluftsliv og klatring, mens hun holdt en lupe foran ansiktet og undersøkte en lav på et tre? At om du faller mer enn åtte meter, dør du uansett?

Det er vanskelig å si om det er mer eller mindre enn åtte meter ned til bunnen av stupet foran oss. I hvert fall langt nok til at det er greit å ikke tenkt for mye på nettopp det. Soppen på undersiden av det veltede treet som ligger på tvers over juvet, er det bare å glemme. Foran oss smyger den erfarne artsjegeren og bonden Kåre Homble seg på alle fire bortover en smal hylle i bergveggen over stupet og bort til de andre. Snart er det vår tur.