Denne uken kommer helgefølelsen ekstra tidlig! Årets superferske vin, såkalt Beaujolais nouveau, slippes i butikkene torsdag.

Nesten all vin du kjøper er et år gammel, eller mer. Men på torsdag skjer noe spesielt. Fra Beaujolais i Frankrike kommer årets superferske vin i hyllene. Druene ble høstet for bare noen uker siden. Hvordan klarer de det? Og hva er egentlig greia med Beaujolais nouveau?

Fakta Høstens ferske viner Beaujolais nouveau («den nye») er vin laget av druer høste i år. Dette er ferskvare som skal nytes nå. Vinen kommer i salg den tredje torsdagen i november (i år 18. november). Produsentene har klart å gjøre den årlige lanseringen til et verdensomspennende fenomen. Vis mer

I skyggen av storebror

Nesten alle har hørt om Burgund, et av verdens dyreste og mest berømte vindistrikt. Helt sør finner du Beaujolais, som alltid har stått i skyggen av storebror. Burgund lager svindyre viner blant annet av druen pinot noir. I sør dominerer druen gamay. Leskende og lettdrikkelig, selv om den ikke når opp til pinot noir kvalitetsmessig. Men - på 1960-tallet vokste det frem et fenomen i fransk restaurantkultur. Lettdrikkelig vin laget av druer plukket samme høst ble populært. Smaken er leskende, lett og med veldig lite snerp. Tenk på det som vin-juice. Sånt blir det kjapt god steming av. På 1970-tallet ble Beaujolais Nouveau-fester eksportert i stor stil, også til Norge. I Australia og Japan tok det helt av. Etter noen år avtok populariteten, etter å ha nådd toppen i 1988. Lenge har Beaujolais blitt ansett som harry og lettbeint. Men nå skjer det noe nytt.

Klar for fest

Verdens øyne er rettet mot Burgund. Druemangel og lave avlinger genererer kapital og investorer, også til Beaujolais. En ny generasjon vinmakere henter frem tradisjonen. Bojo, forkortelsen for Beaujolais Nouveau, er igjen blitt en hype. Kvaliteten heves. Alt er duket for en aldri så liten fest til helgen. Vinene dukker opp på Vinmonopolet torsdag.

Så hvordan finne dine favoritter? Her er mine tips:

