A-magasinet Siste ord Guro Hoftun: Trønder Overload 27 år etter at han viste meg platesamlingen sin, vet jeg det meste om Trønderen.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

Nå nettopp

Det jeg ikke vet nå, vil jeg ikke vite.

Da pandemien rammet oss, hadde jeg akkurat rukket å skrive en tekst til denne spalten om hvor høyt jeg elsker frilanslivet og hjemmekontoret. Det var før alle skulle sitte på hjemmekontor. Før også mannen min, Trønderen, satte seg til ved kjøkkenbordet.

Folk har regnet unntakstilstanden i dager. Når jeg skriver dette, er det gått 565 dager, men for meg er det mer relevant å telle timer. Det har vært 13.560 timer med Trønderen.

Mye er fint. Jeg er takknemlig for å ha ham. Vi som har noen, skal ikke klage.

Nå trives han litt for godt

Jeg mener likevel at det må være lov å pipe ydmykt: Nå er det Trønder Overload her i huset.

Landet er åpnet, men Trønderen er her ennå. I starten klaget og lengtet han etter myrvann-kaffen, bordtennisbordet og fred fra mor på kontoret. Dessverre er Trønderen tilpasningsdyktig, på grensen til plastisk. Gradvis har han begynt å like 24-7-tilværelsen her hjemme.

