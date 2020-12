Det var en gang hotellopphold ga ... ... assosiasjoner til velfylte frokostbuffeter, digre hodeputer, romservice og en drink i baren. En liten pause fra virkeligheten. Men det var før mars 2020. På dette hotellet kan du kun sjekke inn hvis du er smittet av korona. A-magasinet Koronaviruset Splittede opplevelser om koronahotell-opphold: Kvinne (66): - Jeg synes det er forferdelig

Over 700 personer har sjekket inn til et ufrivillig hotellopphold i et veikryss. De har bare én ting felles.

Ingunn Røren Journalist

Paul S. Amundsen Fotograf

29 minutter siden

«Om du forlater hotellet før du blir utskrevet av helsepersonell, vil dette bli politianmeldt. Brudd på isolasjonsreglene gir bot på 20.000 kroner. Inngangsdørene er videoovervåket.»

Danmarks plass i Bergen er kanskje det nærmeste hotellgjestene kommer en reise til utlandet i år. Her ligger det store, grønne hotellet som siden juni kun har hatt gjester med covid-19.

Smilende resepsjonister er byttet ut med helsepersonell i fullt smittevernutstyr. Iført visir, briller, munnbind, heldekkende drakt og hansker tar de imot gjestene på baksiden av hotellet. De prøver å smile med øynene. Gjestene, eller pasientene, føres rett inn i heisen, som er merket med rødt. Når den stopper i rett etasje, må de gjennom en smittesluse, et provisorisk «bur» dekket med plast.

De koronasmittede blir møtt av sykepleiere i fullt smittevernutstyr. De følger dem opp til rommet hvor de skal være i isolasjon. Telefonen ringer i ett, sykepleierne på koronahotellet vet aldri hvor mange nye gjester dagen bringer.

De smittede installeres på hvert sitt rom og får utdelt en måler for å sjekke egen helsetilstand med hver morgen og kveld. Feber, oksygenmetning og puls. Alt skal registreres. Spørreskjemaet de får i hånden, handler ikke om romservice eller sen utsjekk. Her må du fylle ut mer intime detaljer. Slimhoste? Tørrhoste? Diaré? Tap av luktesans eller smakssans? Kryss av.

Hvordan er det å være her, isolert fra alt og alle?