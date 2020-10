A-magasinet Portrettet Thomas Alsgaard gjorde en tabbe på Tax free. Det forandret livet hans.

Thomas Alsgaard er opptatt av å mestre alt han gjør, til minste detalj. Nå har han vunnet folkets hjerter ved å være en kløne på dansegulvet.

23. okt. 2020 14:02 Sist oppdatert nå nettopp

Thomas Alsgaard står i blendende hvit dress og holder rundt sin dansepartner Rikke Lund. I studio sitter publikum som tente lys, og foran TV-skjermene har over 650.000 seere benket seg til lørdagsunderholdning. Noen takter smektende vals strømmer ut over dansegulvet. Paret tar et første steg.

Så tar redselen innersvingen på kavaleren.

– Jeg husker ikke mer. Det svartnet. Jeg aner ikke hvordan jeg kom meg gjennom det.

Det er mandag denne uken, en måned siden blackouten på direktesendt TV. Den gamle skikjempen har lagt bak seg enda en ti timers dag i nærkamp med sin egen største skrekk: å danse.