A-magasinet Portrettet Granskere har gått inn i PC-en og telefonen hans. «Helt greit», sier Obos-sjefen Har Obos tapt sin sjel? Sjefen er satt under granskning.

Nå nettopp

Legg ned Obos! Spark ledelsen! Kutt ut satsingen i Sverige! Sett ned prisene!

I deler av medlemsmassen til boligkonsernet Obos er stemningen nå meget laber. Om ni dager kan det bli bråk på generalforsamlingen.

Salget av 182 nye Obos-leiligheter på Ulven til utleieselskapet Quality Living Residential har slått dårlig an. Obos har pleid å selge boliger til medlemmene sine, ikke til kommersielle utleieselskaper.

I Middelthuns gate ved Frognerbadet har Obos strevd med å få solgt en penthouseleilighet til 95 millioner kroner.

Det har vakt gremmelse hos de litt mindre bemidlede. Prisen er liksom ikke i stil med den gamle Obos-ånden.

Men der kommer den skandaleombruste konsernsjefen Daniel Kjørberg Siraj oppover Maridalsveien fra Alexander Kiellands plass, der han bor med sin danske kone Helle og sønnene Jonas (19) og Filip (12).

Han har bak seg et travelt døgn i butikken, særlig natten ble intens. Han har solgt aksjer i det konkurrerende boligselskapet JM for 4,6 milliarder kroner.

– Det er ikke noe lite beløp for en bygdegutt fra Moi.

– Nei, haha, det er et stort beløp for en bygdegutt fra Moi, og særlig for en som ikke er siviløkonom engang. Jeg hadde virkelig ikke den ringeste ambisjon om å drive med sånt som dette da jeg begynte i Obos. Og jeg må le når noen nå kaller meg cowboy, de skulle ha visst.

– Visst hva da?

– Om interessen min for countrymusikk. Det var det jeg hadde på øret da jeg kom for å møte deg nå. Men spesielt cowboy utover det og en oppvekst på bygda er jeg ikke.

