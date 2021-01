A-magasinet Portrettet Supergründer Magnus Wanberg (36) er kritisk til et selvdiggende gründermiljø

Den mediesky supergründeren Magnus Wanberg (36) konkurrerer mot verdens største tech-firmaer.

– Det er så mange som spør: «Hvordan turte du?» Det forstår jeg ikke. Bratte fjell i Lofoten er skummelt. Å slutte i en god jobb og bruke sparepengene sine på en umulig idé er ikke farlig. Hva er det verste som kan skje, liksom? Hvis du ikke er dumdristig og tar opp masse lån, er det ingen risiko, ikke i Norge. Her har vi et system som plukker deg opp igjen.

Magnus Wanberg sitter tilbakelent i nyoppussede Villa Biermann på toppen av Grünerløkka i Oslo. Gründeren av det digitale lese- og skrivebrettet Remarkable, som konverterer håndskrift til tekst, har to hull i sokkene. Ett på hælen og ett under høyre fot. Han spjæret buksen på vei til barnehagen. Han forklarer det litt lavt, som om han skjemmes. Men den lave stemmen skyldes nok at han snakker til en journalist. Det pleier han ikke å gjøre, Wanberg takker som oftest nei til personintervjuer. Han kaller det forstyrrelser, liker ikke oppmerksomheten.

Derfor er ikke navnet hans godt kjent. Hvis vi ikke visste bedre, kunne vi bli lurt av de hullete sokkene. Men løfter vi blikket over de eksklusive trebordene inne i Villa Biermann, ser vi et norsk selskap som har klart noe få nordmenn har gjort før dem: å få et teknologisk forbrukerprodukt ut på verdensmarkedet, og det med suksess.