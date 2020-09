Slik kan posten avgjøre USA-valget

Koronakrisen gjør at mange flere enn normalt kommer til å stemme via posten. Det kan føre til et kaotisk presidentvalg 3. november.

Postvesenet har lenge vært viktig for USA, og etaten oppgir selv at de står for 40 prosent av alle postleveranser i verden. Men siden tidlig 2000-tall og internetts inntog har økonomien blitt stadig dårligere.