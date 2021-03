A-magasinet Siste ord Christine Koht og moren elsker planer, prosjekter og lister. Kona derimot.. Ring, ring. Det er mamma. – Du, når jeg kommer til helgen, da rydder vi kjelleren deres!

6 minutter siden

For et raust tilbud. Mamma er et arbeidsjern og vil gjerne bidra når hun kommer på hyttetur til oss. Hele barndommen min sto hun og pappa med hodet i en åker eller endevendte loftet. Arbeidsleir, kalte pappa det.

Nå påstår hun at hun merker alderen tynge, men det gjør ikke jeg. De siste ukene har hun strikket 5 gensere, 8 par tovede sokker og masse skjerf bare til meg. Hun har en surdeig gående og en armé av spirer.

– Vi må lage noen systemer der nede, sier mamma.

– Hyller, bokser. Si til Pernille at hun må kjøpe masse søppelsekker. Tenk, så mye rart vi kommer til å finne!