– Vi i Høyre har jobbet hardt for at bomprisen ikke skal bli enda høyere, men jeg synes nivået er veldig høyt nå, innrømmer fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Demonstrantene har spesielt rettet sinnet mot Miljøpartiet De Grønne, som har vist størst vilje til å avgiftsbelegge privatbilismen. Men også Høyre er ansvarlig for Oslopakke 3, som innebærer at bompengeavgiften øker og at 53 nye bomstasjoner etableres om to år.