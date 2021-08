A-magasinet Hund Kjemper i retten for Luks liv Hunden Luk (7) er dømt til avliving. Eieren og aktivister nekter å gi opp håpet. Nå kan loven om hunders rettigheter endres.

Luk ble hentet av politiet 27. mai 2020. Siden har han bodd på hemmelig adresse. Andre hunder som er dømt til avlivning, er blitt fraktet ut av landet eller skjult på ukjent sted. Kennelen Luk er plassert på, koster 1750 kroner i uken. I tillegg påløper betaling til advokat og statens utgifter i retten. Alt betales av hundeeier.

Saken om Luk har utløst mye engasjement i sosiale medier. Flere tusen personer har uttrykt sin støtte for å redde Alaska-huskyen. I kommentarfelt på Facebook skrives blant annet:

«Med dagens hundelov er ingen hunder trygge.»

«I slike tilfeller burde eier heller få advarsel/bot.»

«SKREMMENDE!»

Hundrevis har gitt penger til innsamlingsaksjoner for å kjempe for Luks liv i rettssystemet. Til nå er over 200.000 kroner samlet inn.

Det sterke engasjementet fører i mange tilfeller også til raseri mot dem som anmelder hundeangrep. A-magasinet har vært i kontakt med flere som er blitt bitt. De ønsker ikke å stå frem på grunn av hets i sosiale medier.

