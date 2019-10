San Diego/Los Angeles: Utenfor Hall H, den største salen i San Diego Convention Center, står tusenvis av mennesker i kø. Det er sent i juli og varmt, men noen har likevel vært der i nesten ett døgn. De har overnattet på den harde betongen og gått på do på skift for ikke å miste plassen sin.

Det er duket for det årlige «The Walking Dead»-panelet under Comic Con, verdens største popkulturkongress, som trekker nærmere 180.000 besøkende. Med 7000 tilgjengelige sitteplasser i hallen er konkurransen hard for å komme inn.