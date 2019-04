«Bolig gir dårlig avkastning», skrev Aftenposten i 2005. Artikkelen omtalte forskning som viste at det å eie bolig historisk sett ikke hadde vært veldig lønnsomt. For eksempel hadde boligprisene i Amsterdam bare så vidt holdt tritt med den generelle prisveksten (inflasjonen) de siste 350 årene. Yale-professor Robert Shiller konkluderte med at penger i banken ville gitt bedre avkastning enn penger i bolig i USA siden 1890.

En ny studie har imidlertid en helt annen konklusjon. Tre forskere har sett på utviklingen fra 1870 til 2015 i 16 industrialiserte land. Konklusjonen er at investering i bolig har vært langt gunstigere enn å ha penger i banken og minst like gunstig som å investere på børsen.