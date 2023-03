A-magasinet Godt brukt Trude Drevland: – Proffkokkene kan bare være stille! Trude Drevland (75) er ingen nostalgiker. Unntaket er når hun tar frem mammas hundre år gamle kakeformer.

23.03.2023 09:54

Trude Drevland (75) Hvem: Selverklært hyperaktiv pensjonist. Aktuell med kokeboken «Trudes tradisjonsmat» og deltagelse i «Camp Kulinaris». Tidligere ordfører i Bergen. Hva: Hundre år gamle kakeformer til «gottamenner», eller kakemenn, arvet etter moren Hallfrid.

Folk tror jo at de kakemennene de kjøper i butikk smaker godt, men mine er minst dobbelt så gode! Både oppskriften og kakeformene er arv etter min kjære mor, Hallfrid Larssen. Jeg arvet flere, men disse to er de eneste som fortsatt kan brukes. De er rundt hundre år gamle, tas kun frem til jul og behandles med ærefrykt. Minnene fra barndommen strømmer på da. Vi var fire søsken, alle så livlige og taletrengte, at vi måtte ha møteleder når vi var samlet.

Mattradisjonen jeg har med meg hjemmefra er samlet i den nye kokeboken min. Her har jeg laget mat i alle år uten å tenke på å gjøre noe mer ut av det, men nå er tradisjonsmaten samlet i en bok. Det er litt skummelt. Jeg håper alle superkokker holder seg unna synsing om den, dette er min måte å lage mat på. Mine gjester er dritfornøyde, så proffkokkene kan bare være stille.

Da vi spilte inn «Camp Kulinaris», skjønte jeg kjapt at Trude og stoppeklokke på kjøkkenet ikke går sammen. Når jeg lager mat, skal jeg ha minst to glass vin og god tid. Jeg hadde strengt tatt ikke noe i en matlagingskonkurranse å gjøre, men det var så gøy! Matlaging er viktig for meg, både som terapi i tunge stunder og når jeg har lyst til å invitere venner på lystig lag. Det skal være langsom mat, laget fra bunnen av. Min kokkelering er ikke noe for folk i tidsklemme.