Det er på tide å sende en hilsen til sushi-sjappa på hjørnet. Takk for alle ettermiddagene dere redder oss. Takk for at jeg slapp å bruke lørdagen på å kokkelere. Vanligvis elsker jeg jo å lage mat. Men på vei ut av denne vinteren kjennes mars som en evig lang motbakke. Terskelen kan ikke være for høy. Kjenner du det på samme måten? La oss gjøre det enkelt. Bestill sushi hjem, så kan du og jeg nerde litt over hvilken drikke du velger til.