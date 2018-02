Forholdet til faren er utgangspunktet for Sofia Haugans personlige dokumentarfilm Røverdatter, som blir å se på norske kinoer fra 16. mars. Der nærmer Haugan seg en far hun har blandede minner om fra barndommen. Gjennom mange år hadde de lite kontakt.

Som voksen tar hun opp tråden. Da han slipper ut fra fengsel, har hun med seg kamera og et dokumentarfilmprosjekt, etter at han selv har foreslått at hun kan filme ham til eksamensoppgaven sin på filmskolen NISS.