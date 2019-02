Den ligger på grensen mellom Østlandet og Midt-Norge: Femunden, Norges tredje største innsjø. En seks mil lang isflate som vi kunne ha fylt et helt magasin med historier om. Men nå blir den kun en storslagen inngangsport til naturen som omgir den. For rundt innsjøen ligger et landskap så særegent, at selv erfarne turskribenter mangler ordene for å beskrive det.

– Jeg har prøvd, sier Trond Strømdahl. – Prøvd å forklare hva det er som fascinerer meg så mye med naturen her inne. Jeg har fremdeles ikke helt klart det.