Den marsdagen for to år siden da Petter Soleng Skinstad skulle endre nordmenns tanker om skismøring for alltid, var føret «for godt til å være sant». Det regnet ved start på Rena. Snødde på det første fjellet. Så ble det klisterføre.

I 15 kilometer gikk han i teten av rennet sammen med én annen løper, og han så at han var god. Konkurrenten hans hadde en racingski-toppmodell med klister under. Skinstad gikk på felleski, som frem til nå hadde rykte for å være «trege, dårlige og subbete».