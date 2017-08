Mitt Oslo: – Har du hørt om Kjærlighetsstien?

Jeg har vokst opp på Jessheim og i Lier, begge en halvtimes kjøretur unna Oslo, henholdsvis øst for og vest for hovedstaden. Oslo var bare noe vi kjørte gjennom, en europavei som gikk gjennom stadig flere tunneler, noe som i og for seg var eksotisk nok. Det var et sted vi tok toget til og gikk på kino eller teater, spiste på en hamburgerkjede og dro hjem igjen. Det var ikke før jeg flyttet hit i 2004 at jeg oppdaget hva byen har å by på. Bydeler, for eksempel.

Det er en typisk innflytterhistorie og for fem år siden syntes jeg det var på tide å vise frem hvor mange fine steder det faktisk finnes i Oslo. Derfor startet jeg og en venn «Stakkars oss», en fotoblogg der vi spiller på fordommene mot Oslo, men viser frem at hovedstaden er mer enn asfaltjungel, trengsel og betongblokker. Det siste året har jeg jobbet med boken «Oslove – de aller beste gåturene», som kom ut denne uka. Den viser frem de 55 fineste, urbane gåturene i byen, og fy søren så mye fint det er. Selv jeg, som har bodd her i elleve år og blogget om byen i fem, ble overrasket over hva som finnes her. Oslo har alt fra urskog og kaffebarer til Barcode og badestrender. Hva mer kan man ønske seg?