De som vet, de vet. Her er detaljene som gjør Succession til et must.

Succession har skapt mote: Luksus som ikke roper luksus. Her er dem som kjenner hemmelighetene.

29.05.2023 10:06 Oppdatert 29.05.2023 10:59

Sukk. Succession er over. Og hva har serien lært oss? At alt kan kjøpes (utenom lykke). At 13 Emmys ikke gjør seg selv. Men også dette: at i de beste TV-seriene vokser kostymene frem til en egen hovedrolle.

Den mørke satiren om Roy-imperiet har nemlig fått verdens fremste moteskribenter til å fråtse i et nytt begrep: «quiet luxury». Lavmælte, rådyre plagg fra Loro Piana, Max Mara, Tom Ford, Brunello Cuccinelli. Luksus som ikke skriker «LUKSUS!». One-percenters-familien Roy trenger ikke logoer og designerbling for å oppnå noe. De har allerede alt penger kan kjøpe.