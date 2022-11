25. nov. 2022 11:32 Sist oppdatert 14 minutter siden

– En del mennesker tror nok at jeg er en ekstremt skråsikker type. Men selvfølgelig har jeg endret syn på mange ting i løpet av 20 år. Og selvfølgelig har jeg forandret meg som menneske. Noe annet ville ha vært skremmende.

Audun Lysbakkens forvandling har vært et mye omtalt tema siden 9. november, da han annonserte at han ikke tar gjenvalg etter 11 år som partileder. Flere kommentatorer har hevdet at han er blitt rundere i kantene. Noen har rost hans utvikling til å bli en samlende skikkelse i SV. Én har hyllet ham som en «bakstreversk og humørløs raddis» som «snudde munnbuen fra streng til snill» og modnet til «en sympatisk og konstruktiv partileder».