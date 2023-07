A-magasinet Influenser Den nye rådmannen

Sadhguru øser av sin visdom til kjendiser, politikere og ti millioner følgere på Instagram. I juni var turen kommet til det norske Stortinget.

Har det noen gang vært et bedre marked for kloke ord og råd?

Vi strever med mat, søvn og tidsklemmer, scrollende på en skjerm full av dystre overskrifter. Og så, oppi alt sammen, får vi høre:

«Den beste teknologien på planeten er den menneskelige mekanismen. Men folk flest har ikke lest bruksanvisningen.»

Der noen himler med øynene, vil andre nikke tankefullt. For føles det ikke godt når noen har løsningen? Vær så god, her er bruksanvisningen! Catchy visdomsord er blitt en egen sjanger, omfavnet og latterliggjort, hengende i stuer og trykket til brystet av kjendiser.

Få har øst ut sin livsvisdom til flere mennesker enn Sadhguru. Den indiske 65-åringen står bak sitatet over og minst hundre andre. Hans ti millioner Instagram-følgere kan følge ham når han snakker til forsamlinger av Google-ansatte, FN-medlemmer, mektige i Davos eller dedikerte fans som strømmer til hans amerikanske yogasenter.

Det er alles rett å mene det de vil. Dessverre er de negative menneskene blitt langt mer bråkete enn positive mennesker. Sadhguru

I juni besøkte han Norge for første gang, invitert til å snakke på Stortinget. Det var en sjelden sjanse for norske politikere – og for en norsk journalist med et par dype, personlige spørsmål på blokken.