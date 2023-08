A-magasinet Matskolen Steak sandwich: Ett stykke kjøtt mellom to lag brød - en helt uslåelig kombinasjon

Jeg elsker å lage dette når vi samles rundt grillen.

Det er rimelig å anta at mennesket har lagt kjøttstykker mellom brødblingser helt siden vi begynte å spise brød for noen tusen år siden. Da hadde vi allerede grillet kjøtt over bålet i lang tid.

Man trengte ikke et kulinarisk geni for å se at det var både praktisk og godt å putte det ene inni det andre. Tenk deg stemningen rundt bålet når den smarteste av våre forfedre lesset opp kjøttskav i lefsen, rullet den sammen og holdt den i én hånd mens han gestikulerte med den andre for å uttrykke sin begeistring.

Så fort de andre var i gang med sin kjøttrull, kikket førstemann allerede rundt seg for å se etter andre ingredienser som kunne passe inn.

Dette er helt klart en av menneskets mest grunnleggende kulinariske oppfinnelser. Derfra har amerikanerne foredlet frem det vidunderlige konseptet steak sandwich. Den så dagens lys omtrent samtidig med hamburgeren. Det var i en tid med industrialisering, dårlig tid og mat på farten, plutselig tilgang på mer kjøtt og hvitt brød som var lett å tygge. Det skulle gå fort, og du burde kunne spise den med én hånd.

Slik bør det fortsatt være, og derfor elsker jeg å lage dette når vi samles rundt grillen: stående, skravlende og gestikulerende.

Det er ingen grenser for hvor enkelt du kan gjøre det. To skiver toastbrød, smør på litt majo eller sennep før de går på grillen sammen med et stykke kjøtt.

Er det seigt, kan du banke det først eller skjære det i tynne skiver etter at det er stekt.

Noen skiver tomat eller løk, salt og pepper, og du er ferdig. Eller du kan bygge ut sandwichen med litt pisket smør med syltet estragon og brunet løk.

Har du lyst til å gjøre det enda mer avansert, kommer det et par varianter til her: