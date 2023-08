A-magasinet Matskolen Slik lager du den perfekte eggerøren

Ja takk, begge deler.

Publisert: 17.08.2023 13:43 Oppdatert: 17.08.2023 14:59

Jeg har aldri vært en stor fan av den klassiske, franske eggerøren som Gordon Ramsey og vår egen Eivind Helstrøm har vært flaggbærere for. Den som stivner sakte med mengder med smør og under iherdig røring over svak varme blir myk som fløyel og har en himmelsk smak, men som er ganske blottet for substans. Har du ikke en toast til denne, har du ikke et måltid. Den er jo selvfølgelig langt bedre enn den gjennomsnittlige hotell- og hjemmevarianten hvor konsistensen er like uniform, men helt i den andre harde og tørre enden. Ja, visst er det substans, men ikke av den sjarmerende sorten, og det blir fort for mye eggesmak av eggene.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.