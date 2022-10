A-magasinet Godt brukt Tviholder på gaven fra idolet i Mississippi Da bluesartist Rita Engedalen møtte sitt amerikanske idol, fikk hun både kjeft og en julepynt som har fulgt henne i 18 år.

18. oktober 2022

Rita Engedalen (50) Hvem: Spellemann-vinnende bluesartist. Hva: Julekuler hun fikk av forbildet Jessie Mae Hemphill i 2004.

I 2004 besøkte jeg blueslegenden Jessie Mae Hemphill. Jeg hadde hørt at Bob Dylan var innom henne en måned før, men for henne var alle besøk like viktige, uansett hva du het. Hun bodde i en husvogn nord i Mississippi og satt i rullestol etter et hjerneslag. Da jeg spent nærmet meg døren og banket på, hørte jeg en tøff stemme rope, full av energi: «Come into my rocking chair!»

Da jeg kom, hadde jeg med en gave til hunden hennes, en pakke griseører fra Jondalen, der jeg bor. Men da den bet i den, mistet den en tann, og hun ropte: «Du drepte nesten hunden min!» Jeg ble redd, for jeg visste hun hadde pistol og kunne bli svært sint. Men etter en stund fikk vi god kontakt. Hun tok frem denne julepynten og sa «den skal du ha». Hun ville gi meg den for at den skulle bringe meg lykke på veien.

Hemphill ble en veldig nær og viktig person for meg, som jeg pratet mye med på telefon da jeg kom hjem fra Sørstatene. Det har påvirket livet mitt og hvordan jeg uttrykker meg i musikken, både som låtskriver, sanger og musiker. Vi holdt kontakt frem til hun døde i 2006.

Julepynten henger fast på gitaren min, Rosa Lee, og der vil den bli til den ikke er mer. Den er med på scenen og har vært med i inn- og utland. Jeg blir glad og får energi av den, og den skal jo bringe lykke.