Vinskolen: Peis og innetid

Meteorologene kan melde så mye ruskevær de vil. Jeg har peis og en plan. Her er seks nydelige viner til våte høstkvelder.

I dag 13:01

Hadde det ikke vært for den logrende halen og myke snuten, hadde jeg aldri begitt meg ut i det ruskeværet. Men nå var det bare å ruste opp, som til et sjøslag. For vestlendinger er regntøy mer en uniform enn fritidsplagg. Etter mange år i Oslo, erkjenner jeg å ha blitt litt rusten. Men rutinen sitter i hendene. Buff og raggsokk over buksekant. Hansker og caps under hetten.

Jeg får ikke gjort noe med hverken nedbørsrekorder eller vind. Men jeg kan gi deg noe å glede deg til når du kommer inn igjen.