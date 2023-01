A-magasinet Foreldrekoden Foreldrekoden: De redde barna Niåringen har katastrofeangst. Hva kan hjelpe ham, og hva hjelper absolutt ikke?

18.01.2023 09:23

Are er redd for mange ting. Han er redd for krig, for brann, for verdens undergang. Men i det siste er det også kommet til noe nytt, noe foreldrene hans ikke helt forstår.

Are har alltid vært en våken gutt. Veldig våken. Søvn har vært vanskelig for ham helt fra han var baby, og han får med seg alt som skjer. Han er rett og slett veldig mottagelig for inntrykk, forteller moren hans.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn