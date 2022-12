A-magasinet Matskolen Matskolen: Misforstått biff

Stroganoff er både litt vanskelig og dyrt å lage. Ikke rart at den sjelden blir god.

Henrik J. Henriksen

I går 09:40

I oppskrifter på biff stroganoff er det ofte brukt indrefilet, men mange vil si at det er alt for fint. Jeg har funnet ut at det ikke er fint nok.

For virkelig å få noe ut av denne retten bruker jeg en velhengt, mør og marmorert ytrefilet. Siden mange forbinder retten med tørre strimler av kjøtt svømmende i en utydelig saus over kjedelig ris, vil de nok reagere med vantro på de første setningene her. Men retten har sitt opphav i tsartiden, en tid med ekstrem rikdom for dem som var på riktig side av slottsveggene. Så utgangspunktet for retten var nok mer appetittvekkende enn man tror. Vi kan antagelig se noen fundamentale generasjonstap her.

Alt som tilhørte tsartiden, ble fordømt under revolusjonen. I Sovjet-tiden ble noe hentet frem igjen i et forsøk på å gjenvinne storhet. Dessverre var ikke råvaretilgangen den samme som under keiserdømmet.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.