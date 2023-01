A-magasinet Matskolen Matskolen: Opp med dampen!

Gammelt brød kan vekkes til live igjen og bli tilbehør til saltmat.

18.01.2023 09:29

I min uendelige serie «Hva gjør folk med gammelt brød?» er jeg nå kommet til det fascinerende, tsjekkiske kapittelet knedliky. Den klassiske varianten er tørre brødbiter som vendes inn i en ny brøddeig, for så å dampes i et sammenrullet håndkle til et nytt brød. Så havner det mykt som en marshmallow i munnen, og det evner å suge opp mengder av saus fra tallerkenen. Derfor serveres det gjerne som tilbehør til en gulasj eller andre gryter.

Jeg forelsket meg i dette brødet første gang jeg var i Tsjekkia. Det var på 80-tallet, da Slovakia var en del av landet og en klam politisk hånd lå over det hele. Det var ikke slik at knedliky var godt hver eneste gang du bestilte det. Oftest var det tungt og puddingaktig. Men av og til løftet det meg opp som på en florlett sky. Hver gang jeg reiste til «Broen i Europa», jaktet jeg etter den riktige skyen av et grytetilbehør. Etter hvert dannet seg et bilde av hva som skulle til for at retten passet min gane.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

