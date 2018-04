Vi er et voksent par som begge har et ekteskap bak oss og barn og barnebarn på hver vår kant. Tiden går og nå har vi vært sammen i snart 20 år, med de gleder og utfordringer som hører til. Grunnen til at jeg skriver til deg, er at jeg håper å få innspill i en sak som sliter på forholdet vårt.

Vi krangler og gir hverandre vanskelige følelser. Dette skjer flere ganger i måneden, og etter hvert har jeg oppdaget at disse kranglene har et fast mønster. Rollefordelingen mellom oss er lik, forløpet i kranglene er også alltid likt.