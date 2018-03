– Ingen kan bare stikke av, slik Farouk Abdulhak har gjort

Det er snart 3650 dager siden drapet på Martine Vik Magnussen. I Oslo sørger Kristin Vik fortsatt over datteren. I Kairo sitter Rowayda Michael Besher (62), Farouk Abdulhaks mor, og vet at sønnen er etterlyst over hele verden for den kriminelle handlingen.

– Jeg oppfordrer på det sterkeste mistenktes mor til aktivt å bidra til at sønnen melder seg for politiet og stiller i en rettssak. Han må ta ansvar for sine handlinger uansett utfall. Hun har tross alt sin sønn i live, jeg får aldri Martine tilbake, sier Kristin Vik.