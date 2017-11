– Jeg pleier å advare besøkende om at det blir trangt og mørkt, og at det lukter litt rart. Nesten hver gang vi har besøk, er det noen vi må følge opp igjen, de syns det blir for klaustrofobisk.

Zoolog og samlingstekniker Ann-Helen Rønning viser vei ned en smal trapp som leder til kjelleren i Robert Colletts hus på Naturhistorisk museum i Oslo. Forbi en samling fiskeskjell, et tilfluktsrom fylt med kreps og en digital kodelås, ligger et halvmørkt rom. Der inne står hylle etter hylle med glass fylt med døde krypdyr, fisk og amfibier.