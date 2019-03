Det er ikke slik at en pølse blir best av at det er mest kjøtt i den. Vanligvis mener jeg pølser trenger minst 30 prosent fett for å smake godt, og ofte er både potetmel og melk kjærkomment i en fiskekake, om den skal bli saftig og god. Jeg tror at den besettelsen mange har om renhet i farseprodukter, kommer av at de ikke vet. I den glatte massen med mat uten motstand kan det være hva som helst, og urbane myter vil ha det til at denne blandingen blir produkt av slakterens eller fiskehandlerens dårlige samvittighet. Mulig at det finnes eksempler på dette, men stort sett tror jeg vi er ganske trygge.

Likevel er den eneste måten å være helt sikker på innholdet, å lage det selv. Og er du en sann renhetsjeger, kan du forsøke deg på denne farsen. Her skal du bare bruke salt og is, eventuelt litt urter eller krydder. Og en fløteskvett om du føler deg eventyrlysten. Resultatet er som alltid når det er snakk om malt fisk og kjøtt: barnslig godt!