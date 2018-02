Jeg sliter med å komme på noe som forteller mindre om en person enn at han eller hun «liker å reise». Likevel har vi en tendens til å fremheve dette i bioen på Twitter, i jakten på en Tinder-date eller når vi skal si tre personlige ting om oss selv på seminar.

Vi tenker vel at det sender ut et signal om at vi er interessante, vi har tross alt sett verden med egne øyne. Men det som virkelig ville fått folk til å stoppe opp er jo det motsatte: Mann, 30 år, fra Drammen. Liker ikke å reise.