– Mitt inntrykk er at folk som vokser opp i byen, sjelden utforsker sin egen by

19 år gammel kom Eivind Trædal til Oslo for å jobbe som sivilarbeider for Bellona. Han kom fra en liten øy utenfor Tvedestrand. Sandøya hadde 230 innbyggere, to biler og to gutter på Trædals alder. Da han skulle ta lappen, måtte han til fastlandet og deretter krysse kommunegrensen for å få trene på lyskryss og rundkjøringer. Dét mener Miljøpartiet De Grønne-politikeren virkelig definerer hva bygda er.

– Det tok et år før jeg lærte meg at jeg ikke trengte å fortelle bussjåføren hvor jeg skulle – «jeg skal til Majorstuen, jeg» – når jeg gikk på, sier Trædal og ler. Han ble raskt gatesmart, scenevant og ikke minst debattsulten, enten det handler om opphetede NRK-debatter eller knallharde runder på Facebook og Twitter.