Han husker bruddstykker. At politiet kom på døren om kvelden. Forsiden på Drammens Tidende, med bildet av bilvraket. Han husker at den ene halvsøsteren hans kom på skolen dagen etter og hentet ham. At familien samlet seg. Og begravelsen. Eller kanskje han ikke husker begravelsen. Kanskje det bare er følelsen av å forstå, på ordentlig, hva som hadde skjedd.

– Jeg vet heller ikke om jeg husker den avisforsiden, eller om det er noe jeg har tenkt eller drømt. Og så ble det et minne.