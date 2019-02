Notert: Ja, 1994 var et minnerikt år. Men av helt andre grunner enn du tror.

Som lektor Skagen boblet det året. Balkan-krig, Nelson Mandela, folkemord i Rwanda og Estonia-ulykken. «Dette må dere engasjere dere i, hengehuer.» Slik kunne han formulere seg da oppmerksomheten dalte og luften tettet seg til i de uventilerte klasserommene på Nadderud vgs. Skagen, som trist nok er gått bort, var min desiderte favorittlærer. Morsom, engasjerende og kunnskapsrik – et forbilde. Skagen snakket så vi forsto.

Ettertiden har vist at han hadde rett. For ekspertene sier 1994 var «året alle husker». Folk som ikke var født, sørger i dag over hva de gikk glipp av.